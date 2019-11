Im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat eine aufgebrachte Menge einen Stützpunkt der UNO-Friedensmission Monusco angegriffen und das Rathaus in Brand gesetzt.

Unterschiedlichen Berichten zufolge soll es in der Stadt Beni mehrere Tote und Verletzte gegeben haben. Die Demonstranten warfen den Blauhelmen Untätigkeit vor, nachdem in der vergangenen Nacht beim Angriff einer Miliz acht Menschen getötet und neun Bewohner entführt wurden. Im Osten des Kongos sind über 100 Gruppierungen aktiv. Die Armee vermutet die islamistische ADF hinter dem Überfall. In der Region geht es oft um die Kontrolle über Bodenschätze wie Gold oder Kobalt.



Die Monusco machte geltend, sie könne ohne Aufforderung der kongolesischen Regierung nicht aktiv werden. Zudem könne ein unkoordiniertes Vorgehen zum Beschuss eigener Soldaten führen.