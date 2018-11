In der Demokratischen Republik Kongo sind seit dem Ebola-Ausbruch vor rund zwei Monaten mehr als 200 Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben.

Etwa die Hälfte der Toten kam aus der Großstadt Beni in der Provinz Nord-Kivu, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In der Region sind mehrere Milizen und Rebellengruppen aktiv, was es Helfern schwer macht, zu Patienten zu gelangen und sie zu isolieren. Mehr als 28.000 Menschen wurden den Angaben zufolge gegen die Krankheit geimpft. Es ist der zehnte Ebola-Ausbruch im Kongo seit 1976.