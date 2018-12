In der Demokratischen Republik Kongo hat die Präsidentschaftswahl begonnen, die eigentlich schon 2016 stattfinden sollte. Doch Präsident Kabila weigerte sich damals, wie vorgesehen nach zwei Amtszeiten abzutreten. Die Wahl verzögerte sich, wieder und wieder. Bis heute.

Aufgerufen zur Stimmabgabe im Kongo sind rund 40 Millionen Menschen. Sie können nun darüber entscheiden, wer Nachfolger von Kabila wird. Es wäre die erste friedliche Machtübergabe im Kongo seit der Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960. Der scheidende Präsident ist seit 2001 im Amt.



Zur Wahl sind 21 Kandidaten angetreten, darunter der frühere Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary. Er ist Wunschkandidat von Kabila und steht wegen der Niederschlagung von Protesten unter EU-Sanktionen. Er darf nicht in die EU einreisen, und sein Vermögen ist eingefroren. Chancen werden neben ihm noch zwei Oppositionskandidaten eingeräumt: Felix Tshisekedi und Martin Fayulu.



Zum Auftakt der Wahl gibt es offenbar einige technische Probleme. Das liegt an den Wahlgeräten: Es sind Tablets mit Touchscreen, die von der Opposition bereits als "Betrugsmaschinen" kritisiert wurden.

Umstrittene Verschiebung in drei Bezirken

Die Wahl findet in unruhigen Zeiten statt. So sorgte zuletzt vor allem die Verschiebung der Abstimmung in einigen Landesteilen für Unmut. In den Bezirken Beni und Butembo nannten die Behörden als Grund den Ausbruch der Krankheit Ebola und die damit verbundene Ansteckungsgefahr. In Yumbi wiederum soll wegen Sicherheitsbedenken nicht gewählt werden. Alle drei Bezirke gelten als Hochburgen der Opposition, wo nun 1,2 Millionen Menschen erst im März abstimmen sollen - lange nach der geplanten Amtseinführung des neuen Präsidenten im Januar.



Die Vereinten Nationen haben alle Beteiligten dazu aufgerufen, Gewalt zu verhindern. Allerdings war bereits der Wahlkampf immer wieder von gewaltsamen Vorfällen überschattet worden.



Im Kongo gibt es reiche Vorkommen von Mineralien, die für die weltweite Herstellung von Smartphones und Elektroautos benötigt werden. Zugleich gilt das Land aber als unterentwickelt. Korruption ist weit verbreitet.