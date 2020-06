Der Ebola-Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation beendet.

Es habe dort seit 42 Tagen keine Ansteckungen mehr gegeben, teilte die WHO mit. Allerdings gibt es im Norden des Landes noch Fälle der Krankheit. Das Gesundheitssystem steht zudem durch eine Masern-Epidemie und das Coronavirus vor großen Herausforderungen.



An dem Ebola-Ausbruch im Osten des Kongo waren in den vergangenen rund zwei Jahren fast 2.300 Menschen gestorben. Das Zurückdrängen der Krankheit gestaltete sich trotz des Einsatzes von zwei Impfstoffen schwierig, weil es in der Bevölkerung Misstrauen gegen medizinische Kräfte gab und zudem nahe der Grenze zu Uganda mehrere Rebellengruppen aktiv sind.