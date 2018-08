Im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat die Impfkampagne gegen den erneuten Ebola-Ausbruch begonnen.

Dabei arbeitet die Regierung mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Geimpft wurden zunächst Mitarbeiter im Gesundheitswesen, sowie Personen, die Kontakt zu bestätigten Ebola-Fällen hatten. Insgesamt sollen einige tausend Menschen immunisiert werden.



Nach Angaben der WHO wurden in der Provinz Nord-Kivu seit August bislang 16 Fälle der Fieberkrankheit nachgewiesen. Neun Menschen starben. In einer Reihe weiterer Fälle besteht der Verdacht einer Ansteckung.