Im Osten der Demokratischen Republik Kongo breitet sich das gefährliche Ebola-Virus weiter aus.

Zum ersten Mal seien Fälle der Krankheit in einer dritten Provinz, nämlich in Süd-Kivu, festgestellt worden, teilte die Regierung in Goma mit. Es handele sich dabei um eine Frau und ihr sieben Monate altes Kind. Die Frau sei am Mittwoch in Mwenga in Sud-Kivu gestorben, ihr Sohn werde derzeit medizinisch behandelt. Die Epidemie brach vor mehr als einem Jahr in den Provinzen Nord-Kivu und Ituri aus. Laut Behörden sind bisher fast 2.900 Menschen an Ebola erkrankt und mehr als 1.900 gestorben.



Bundesentwicklungsminister Müller sagte gestern weitere 50 Millionen Euro zur Bekämpfung der Krankheit zu.