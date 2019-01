Die Demokratische Republik Kongo steht vor einem offenen Konflikt um das Präsidentenamt.

Der unterlegene Oppositionskandidat Fayulu erklärte sich selbst zum rechtmäßigen Präsidenten und rief zu Protesten auf. Damit erkennt er die Entscheidung des Verfassungsgerichts nicht an, das das Ergebnis der Wahl zuvor bestätigt hatte - laut dem Fayulus Konkurrent Tshisekedi die meisten Stimmen erhalten hat. Er soll nun innerhalb von zehn Tagen als Präsident vereidigt werden.



Auch die Afrikanische Union hatte in der vergangenen Woche Zweifel am offiziellen Ergebnis geäußert.