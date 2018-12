UNO-Generalsekretär Guterres hat alle Stellen in der Demokratischen Republik Kongo dazu aufgerufen, die morgigen Wahlen friedlich abzuhalten.

Guterres appellierte an Behörden, Politiker, Mitarbeiter der Wahlkommission und an die Zivilgesellschaft, für ein gewaltfreies Umfeld zu sorgen, damit alle Berechtigten an der Präsidentschafts- und Parlamentswahl teilnehmen könnten. Bei der Abstimmung soll ein Nachfolger für Präsident Kabila bestimmt werden, der nicht wieder antreten darf. Eigentlich hätte seine Amtszeit schon 2016 enden müssen, doch die Präsidentschaftswahl wurde dreimal verschoben.