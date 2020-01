Bei Kämpfen zwischen Volksgruppen im Kongo sind nach Informationen der Vereinten Nationen hunderte Menschen getötet worden.

Die meisten Opfer gehören den Angaben zufolge der Hema-Volksgruppe in der Provinz Ituri im Nordosten des Landes an. Dörfer seien niedergebrannt und Frauen vergewaltigt worden, heißt es in einem Berichts des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte. Bei den Angriffen handele es sich womöglich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gar um Völkermord. Die Grausamkeit der Attacken zeige, dass die Hema zur Flucht gezwungen werden sollten.



Im Kongo kommt es immer wieder zu Gewalt zwischen den Hema und der Volksgruppe der Lendu. Nach Einschätzung des UNO-Flüchtlingshilfswerks haben in den vergangenen zwei Jahren mehr als 600.000 Menschen aus der umkämpften Provinz die Flucht ergriffen.