Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo hat die Regierung eine Internetsperre verhängt.

Zumindest bis zum 6. Januar ist der Netzzugang blockiert. Kurznachrichtendienste wie SMS oder Messenger sind ebenfalls gesperrt. Auch ausländische Sender können in der Demokratischen Republik Kongo derzeit nicht empfangen werden. Ein Regierungsvertreter erklärte, man wolle die Verbreitung nicht offizieller Teilergebnisse unterbinden und damit Chaos verhindern.



Sowohl die Opposition als auch die Regierungskoalition beanspruchen den Sieg für sich. Die Opposition ist davon überzeugt, dass der scheidende Präsident Kabila durch Wahlbetrug den Erfolg eines Gefolgsmanns sicher stellen will. Sie verweist darauf, dass etwa 1,2 Millionen Menschen in Oppositionshochburgen ihre Stimme nicht abgeben konnten.