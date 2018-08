Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Kabila, will bei der Wahl im Dezember nicht mehr kandidieren.

Ein Sprecher teilte in Kinshasa mit, Kabila verzichte und werde stattdessen die Kandidatur des früheren Innenministers Ramazani Shadary unterstützen. Kabilas zweite Amtszeit als Staatschef hatte eigentlich schon am 20. Dezember 2016 geendet. Er zögerte eine Neuwahl aber immer wieder hinaus. Es wurde spekuliert, dass er womöglich plane, nochmals anzutreten. Damit hätte er allerdings gegen die Verfassung verstoßen, die eine dritte Amtszeit nicht vorsieht. Die staatliche Wahlkommission kündigte die mehrfach verschobenen Wahlen zuletzt für den 23. Dezember an.