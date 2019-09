Bundesaußenminister Maas hat weitere Hilfen für den Kampf gegen Ebola angeregt.

Man könne der Ausbreitung des Virus nicht weiter tatenlos zusehen, sagte er in Bukavo in der Demokratischen Republik Kongo. Trotz großer Anstrengungen seien die Fortschritte noch nicht so, wie man es sich gewünscht habe.



Seit dem Ausbruch der jüngsten Epidemie vor rund einem Jahr sind 2.000 Menschen gestorben. Die Bundesregierung hat bislang vier Millionen Euro Nothilfe für den Kongo zur Verfügung gestellt.



Maas besuchte in Bukavo auch das von Friedensnobelpreisträger Mukwege aufgebaute Krankenhaus, in dem Opfer sexualisierter Gewalt behandelt werden. Die Bundesregierung hatte Kriegsgewalt gegen Frauen zum Schwerpunktthema der deutschen Präsidentschaft im UNO-Sicherheitsrat im April gemacht.