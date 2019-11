Im Kongo sind bei Angriffen von bewaffneten Gruppen mehrere Ebola-Helfer der Weltgesundheitsorganisation getötet worden.

Wie WHO-Chef Tedros mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle im Nordosten des afrikanischen Landes. Weitere Details nannte er nicht. Tedros sagte, die schlimmsten Befürchtungen der WHO hätten sich bewahrheitet. Die Organisation hatte nach Angriffen auf veschiedene UNO-Missionen in den vergangenen Tagen bereits in einigen Regionen Ebola-Helfer abgezogen. Insgesamt sind rund 800 WHO-Mitarbeiter in dem Land im Einsatz.



Der Kongo leidet seit mehr als einem Jahr unter einer Ebola-Epidemie. Nach Angaben kongolesischer Behörden haben sich bereits mehr als 3.300 Menschen mit der Krankheit infiziert, rund 2.200 sind daran gestorben.