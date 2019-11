In der Demokratischen Republik Kongo sind bei Angriffen von bewaffneten Gruppen vier Ebola-Helfer getötet worden.

Wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte, wurden fünf weitere Personen verletzt. Bei den Opfern handele es sich um ein Mitglied eines Impfteams, zwei Fahrer und einen Polizisten. Örtliche Behörden machten zwei Rebellengruppen für die Angriffe verantwortlich. WHO-Chef Tedros sagte, die schlimmsten Befürchtungen hätten sich bewahrheitet. Die Organisation hatte nach Angriffen auf verschiedene UNO-Missionen in den vergangenen Tagen bereits in einigen Regionen Ebola-Helfer abgezogen. Insgesamt sind rund 800 WHO-Mitarbeiter in dem Land im Einsatz.



Der Kongo leidet seit mehr als einem Jahr unter einer Ebola-Epidemie. Nach Angaben der Behörden haben sich bereits mehr als 3.300 Menschen mit der Krankheit infiziert, rund 2.200 sind daran gestorben.