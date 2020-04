Bei einem Angriff auf einen Konvoi nahe dem Virunga-Nationalpark im Kongo sind zwölf Ranger und fünf weitere Menschen getötet worden.

Die Ranger waren dort zum Schutz der letzten noch in freier Wildbahn lebenden Berggorillas eingesetzt. Ein Sprecher des Naturschutzinstituts ICCN teilte mit, die Tat sei in der Nähe der Parkverwaltungszentrale in Rumangabo verübt worden. Neben den Todesopfern gebe es mehrere Verletzte. Die Behörden vermuten, dass die Angreifer aus den Reihen der Rebellenorganisation FDLR stammten.