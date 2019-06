Beim Einsturz eines Bergwerks im Kongo sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen.

Sie hätten in der Anlage im Süden des Kongos illegal Kupfer abgebaut, erklärte der Gouverneur der Provinz Lualaba. Es werde weiter nach Überlebenden gesucht. Zur Unglücksursache machte der Gouverneur zunächst keine Angaben.



Das zentralafrikanische Land ist reich an Bodenschätzen wie Kupfer und Cobalt. Zu tödlichen Unfällen in Bergwerken kommt es dort immer wieder.