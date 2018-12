Drei Tage vor der Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo haben sich die Spannungen in dem zentralafrikanischen Land verschärft.

Aus Protest gegen die Verschiebung der Abstimmung in zwei Regionen auf März rief die Opposition für morgen zu einem landesweiten Generalstreik auf. Die Wahlkommission begründete die Verschiebung unter anderem mit dem Ebola-Ausbruch im Nordosten des Landes. Die Opposition sieht dahinter den Versuch, Hochburgen ihrer Anhänger von der Wahl auszuschließen. Bei Kundgebungen in den beiden Regionen kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.



Die Regierung in der Hauptstadt Kinshasa wies derweil den EU-Botschafter des Landes, Ouvry, aus. Hintergrund sind Sanktionen der Europäischen Union gegen den Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei, Shadary, die verlängert wurden. Die EU hatte die Maßnahmen damit begründet, dass Shadary unter anderem den Wahlprozess blockiert habe.