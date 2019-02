In der Demokratischen Republik Kongo ist erneut ein Behandlungszentrum für Ebola angegriffen worden.

Unbekannte hätten einen Brand gelegt und sich ein Feuergefecht mit dem Sicherheitspersonal geliefert, teilte das Gesundheitsministerium des afrikanischen Landes mit. In der Einrichtung seien zwölf Ebola-Patienten und 38 Verdachtsfälle behandelt worden. Vier Erkrankte würden vermisst. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen teilte mit, man bemühe sich, alle Patienten in Sicherheit zu bringen.



Es war der zweite Angriff auf ein Ebola-Zentrum in dieser Woche. Der Hintergrund der Attacken ist unklar. Der lebensgefährliche Ebola-Virus ist hoch ansteckend. Erkrankte müssen streng isoliert werden.