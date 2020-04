Kurz vor dem offiziellen Ende der Ebola-Epidemie gibt es in der Demokratischen Republik Kongo wieder einen neuen Fall der Infektionskrankheit.

Nach Angaben der Regierung in Kinshasa handelt es sich um einen 26-jährigen Patienten. Der Mann sei inzwischen gestorben. Eigentlich sollte am Sonntag das Ende der Epidemie verkündet werden. Vorausgegangen waren 52 Tage, ohne dass ein neuer Infektionsfall bekannt geworden war.



Seit August 2018 sind im Kongo nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mehr als 2.200 Menschen an Ebola gestorben. Der Ausbruch war besonders schwer in den Griff zu kriegen, weil in der Gegend etliche Milizen kämpfen.