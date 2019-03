In der von einer Ebola-Epidemie betroffenen Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 600 gestiegen.

Dies teilte das Gesundheitsministerium in Kinshasa mit. Es erklärte, zugleich seien aber mehr als 300 Erkrankte geheilt worden. Rund 89.000 Menschen wurden demnach seit Anfang August geimpft.



Es ist bereits der zehnte Ebola-Ausbruch in dem zentralafrikanischen Land seit der Entdeckung der hoch ansteckenden Virus-Krankheit im Jahr 1976. Diesmal gestaltet sich die Bekämpfung besonders schwierig, weil es in der betroffenen Region im Osten des Landes immer wieder Angriffe bewaffneter Gruppen auf Behandlungszentren gibt. Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" hat ihre Arbeit dort deshalb ausgesetzt.