In der Demokratischen Republik Kongo haben die Präsidentschaftswahlen begonnen.

Rund 40 Millionen Wahlberechtigte entscheiden über einen Nachfolger für Staatschef Kabila, der nach zwei Amtszeiten nicht wieder antreten darf. Als Favorit gilt Kabilas Gefolgsmann Shadary. In mehreren Bezirken wurde die Abstimmung auf März verschoben, laut amtlicher Begründung wegen eines Ebola-Ausbruchs sowie Sicherheitsbedenken. Der neu gewählte Präsident soll jedoch bereits im Januar ins Amt eingeführt werden. 1,2 Millionen Berechtigte in Hochburgen der Opposition wurden damit faktisch von der Stimmabgabe ausgeschlossen. Neben den Präsidentschaftswahlen finden in der Demokratischen Republik Kongo heute auch Parlaments- und Regionalwahlen statt.