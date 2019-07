In der Demokratischen Republik Kongo sind nach einem Bericht der Vereinten Nationen in der ersten Hälfte dieses Jahres fast 700 Menschen bei außergerichtlichen Hinrichtungen getötet worden.

Wie das UNO-Menschenrechtsbüro mitteilte, wurden zwischen Januar und Juni mindestens 245 Menschen von Sicherheitsbeamten erschossen. Bewaffnete Kämpfer hätten mindestens 418 Menschen hingerichtet.



Insgesamt sei die Zahl der dokumentierten Menschenrechtsverstöße in der ersten Jahreshälfte jedoch leicht rückläufig gewesen, mit landesweit etwas mehr als 3.000 Verstößen im Vergleich zu mehr als 3.300 im Vorjahreszeitraum.



Auch ein Daten-Projekt aus den USA, ACLED, das Daten zu bewaffneten Konflikten sammelt, veröffentlichte Zahlen zum Kongo. Demnach stieg die Zahl der organisierten politischen Gewalttaten in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So habe man seit der Amtseinführung des neuen Präsidenten Tshisekedi Ende Januar rund 790 solcher Vorfälle gezählt, 2018 seien es in diesem Zeitraum rund 630 gewesen.