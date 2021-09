Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über einen Ausbruch von Meningitis in der Demokratischen Republik Kongo.

In der nordöstlichen Provinz Tshopo seien kürzlich mehr als 260 Menschen erkrankt, fast die Hälfte von ihnen seien gestorben, hieß es von der WHO. Der Erreger habe das Potenzial, große Epidemien zu verursachen. Ziel sei es, den Ausbruch in möglichst kurzer Zeit einzudämmen. Dazu stelle man medizinisches Material zur Verfügung und entsende Experten in die Region, erklärte die Organisation.



In dem zentralafrikanischen Land war es in der Vergangenheit immer wieder zu Ausbrüchen von Hirnhautentzündung gekommen, meist jedoch mit einer geringeren Sterblichkeitsrate.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.