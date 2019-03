In der Demokratischen Republik Kongo ist wieder ein Zentrum für Ebola-Patienten angegriffen worden.

Die Behörden in der Provinz Nord-Kivu im Osten des Landes teilten mit, aufgebrachte Dorfbewohner hätten die Einrichtung niedergebrannt und auch Fahrzeuge von Helfern in Brand gesetzt.



In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Angriffe auf Ebola-Zentren gegeben. In der Bevölkerung herrscht ein großes Misstrauen gegenüber den Helfern, manche Angriffe gehen aber auch auf bewaffnete Milizen zurück. Die Weltgesundheitsorganisation äußerte sich nach dem jüngsten Überfall erneut besorgt. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen hat sich bereits aus einigen Orten zurückgezogen.