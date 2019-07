In der Demokratischen Republik Kongo ist ein zweiter Fall von Ebola aufgetreten.

Eine Person in der ostkongolesischen Stadt Goma habe entsprechende Symptome gezeigt, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Behörde befürchtet nun, dass das Virus in dem dicht besiedelten Gebiet nahe der ruandischen Grenze Fuß fassen könnte. Bereits in der vergangenen Woche gab es in Goma einen Ebola-Fall. Die Weltgesundheitsorganisation sieht den erneuten Krankheitsausbruch mit Sorge. Goma sei ein Tor zur Welt, sagte WHO-Generaldirektor Ghebreyesus. Von dort führten Straßen, Fährverbindungen und Flüge in alle Richtungen. Die Epidemie könnte sich nun schneller und weiter ausbreiten.