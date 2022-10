In der Großen Halle des Volkes findet ein Vorbereitungstreffen für den 20. nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) statt. (Huang Jingwen / XinHua / dpa)

Xi Jinping wird den Parteitag mit einer Grundsatzrede eröffnen. Nach Abschluss der einwöchigen Beratungen soll der 69-Jährige allen Erwartungen nach auf einer Plenarsitzung des neuen Zentralkomitees für eine ungewöhnliche dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigt werden.

Während sich der Parteichef über bisher respektierte Amtszeitbegrenzungen hinwegsetzt, wird gleichwohl das Politbüro aus Altersgründen neu besetzt. Der Personalwechsel in der kommunistischen Führung ist ein Vorspiel auf den Volkskongress im nächsten März, wenn Ministerpräsident Li Keqiang abtreten und eine neue Regierung eingesetzt wird.

Die knapp 2.300 Delegierten werden auf ihrer Sitzung in der Großen Halle des Volkes auch Xi Jinpings Ideologie noch tiefer als Leitlinie in der Verfassung der Partei verankern.

Verärgerung über Corona-Strategie

Vor dem Hintergrund wachsenden Unmuts im Volk über die Null-Covid-Strategie und der starken Belastungen für die zweitgrößte Volkswirtschaft verteidigte der Sprecher der Tagung die strikten Maßnahmen gegen das Coronavirus. Die "dynamische Null-Covid-Politik", wie die Strategie offiziell genannt wird, habe die Infektions- und Todesrate niedrig und die Wirtschaftsentwicklung stabil gehalten. Während der Rest der Welt versucht, mit dem Virus zu leben, hält China unbeirrt an seinem Null-Toleranz-Ziel fest. Mit Lockdowns, alltäglichen Massentests, Quarantäne und digitaler Kontaktverfolgung versuchen die Behörden, jeden Ausbruch im Keim zu ersticken.

Menschenrechte kein Thema

Menschenrechtler erwarten keine Veränderungen in der Politik gegenüber Minderheiten wie den Uiguren in der Provinz Xinjiang. Die dritte Amtszeit von Präsident Xi verheiße nichts Gutes für die Menschenrechte in China und auf der ganzen Welt, sagte ein Vertreter der Organisation Human Rights Watch. Recherchen zufolge haben Chinas Behörden mehr als eine Million Uiguren und andere meist muslimische Minderheiten in Gefangenenlagern interniert. Die Vereinten Nationen prangern schwere Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang an und sehen mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

