Der Dachverband der deutschen Bibliotheken fordert Änderungen an der geplanten EU-Urheberrechtsreform.

Präsident Heinz-Jürgen Lorenzen erklärte auf dem laufenden Bibliothekskongress in Leipzig, zwar umfasse der Vorschlag einige wichtige Regelungen etwa zur Bewahrung und Nutzung vergriffener Werke. Andere Teile aber stünden im Widerspruch zu Grundwerten wie dem freien Zugang zu Informationen. Die Forderung in Artikel 13 etwa, Internet-Plattformen müssten "das Bestmögliche" tun, um geschützte Werke ausfindig zu machen, hätte laut Lorenzen "unvorhergesehene Folgen für den Zugang zu freiem Wissen".



Auch bei Artikel 11 hält der Dachverband eine Überarbeitung für nötig. Die dort getroffene Regelung könne durch Internet-Monopole wie Google unterlaufen werden. Der Gesetzestext sieht vor, dass Online-Plattformen für Presseinhalte, die sie in Kurzform anzeigen, bezahlen müssen.



Im Rahmen des Kongresses mit mehr als 4.000 Teilnehmern wies Lorenzen auch auf die Bedeutung der Bibliotheken in Sachen digitale Medienkompetenz hin. Diese werde in Zeiten von "Fake News" immer wichtiger. Der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, sagte, nur wer sich früh mit Geschichten auseinandersetze, werde sie reflektieren. Deshalb seien die Bibliotheken einer der wichtigsten Partner, um diese Aufgabe zu erfüllen - eben weil Arbeit, Schule oder das Zuhause es nicht allein leisten könnten.