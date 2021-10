Im norwegischen Kongsberg westlich von Oslo hat es einen tödlichen Angriff gegeben.

Ein Mann habe mehrere Menschen mit Pfeil und Bogen getötet, teilte die Polizei am Abend mit. Weitere Personen seien verletzt worden. Den mutmaßlichen Täter habe man in Gewahrsam nehmen können. Die Tat sei an verschiedenen Orten im Stadtzentrum verübt worden. Nach den bisherigen Informationen der Polizei soll der Mann allein gehandelt haben. Genauere Hintergründe liegen noch nicht vor.

