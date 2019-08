Der internationalen Handelskonflikte, der Brexit - der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht angesichts dieser Krisen die Gefahr einer wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland. Experten rechnen zudem mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit.

BDI-Chef Kempf sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Unsicherheiten seien weiter groß. Er erwarte in diesem Jahr ein Wachstum von höchstens 0,5 Prozent. Im Falle eines harten Brexit Ende Oktober könne das Wachstum in Richtung Null gehen, meinte Kempf.



Im zweiten Quartal schrumpfte die deutsche Wirtschaft nach Zahlen des Statistischen Bundesamts um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer "technischen Rezession".

Arbeitslosigkeit steigt

Ökonomen rechnen damit, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland auch im August weiter steigen wird. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Volkswirten großer deutscher Finanzinstitute zeigt, dass die meisten der Befragten mit einem Anstieg um rund 35.000 auf über 2,3 Millionen rechnen. Neben saisonalen Effekten spielten auch konjunkturelle und strukturelle Einflüsse - etwa in der Autoindustrie- eine große Rolle. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg wird ihre August-Statistik am Donnerstag vorstellen.

Bundesbankpräsident Weidmann: Rekordbeschäftigung und ausgelastete Kapazitäten

Trotz der trüben Konjunkturaussichten warnte Bundesbankpräsident Weidmann vor einer allzu negativen Einschätzung der Lage. "Wir sollten weder in Aktionismus noch in Pessimismus verfallen", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Weidmann sprach von einer "konjunkturellen Flaute", aber die deutsche Wirtschaft komme aus einem langen Aufschwung mit Rekordbeschäftigung und stark ausgelasteten Kapazitäten. Käme es zu einer Rezession, wäre aus seiner Sicht die Finanzpolitik der Bundesregierung gefordert. Anlass für ein großes Konjunkturprogramm sehe er nicht.

Debatte über staatliche Investitionen

Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, Hüther, hatte im Zusammenhang mit einer möglichen Konjunkturschwäche zuletzt einen sogenannten Deutschlandplan ins Spiel gebracht. In den kommenden zehn Jahren sollten damit Investionen für die Klimapolitik ermöglicht werden. Hüther warb in diesem Zusammenhang für ein Sondervermögen, finanziert über neue Schulden.



Hüther ist heute als Gast zur gemeinsamen Klausurtagung der Spitzen von CDU und CSU in Dresden eingeladen. Die wirtschaftlice Entwicklung ist das Schwerpunkt-Thema des Treffens wenige Tage vor den Wahlen in Sachsen und Brandenburg.