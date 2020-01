Wegen der schwächeren Konjunktur erwartet die Bundesagentur für Arbeit in diesem Jahr ein Haushaltsminus von 1,3 Milliarden Euro.

2019 hatte es ein Plus von 2,1 Milliarden Euro gegeben. Ein Jahr zuvor betrug der Überschuss 6,2 Milliarden Euro. BA-Finanzvorstand Schönefeld erklärte, die Zeit der kräftigen Überschüsse sei vorbei. Die Situation am Arbeitsmarkt sei derzeit ungewiss. Man werde nun noch mehr in die Weiterbildung investieren, um dem zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen.