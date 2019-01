Die deutsche Wirtschaft könnte aus Sicht von Bundesbank-Präsident Weidmann eine längere Schwächephase durchlaufen

Die negativen Nachrichten dauerten womöglich noch eine Weile an, sagte Weidmann in Mannheim. Habe man im Dezember noch erwartet, dass die jüngsten Probleme in der Autobranche zügig in den Griff zu bekommen seien, verlaufe die tatsächliche Entwicklung jedoch anders. Hinzu komme, dass im November die Herstellung in anderen Industriebranchen kräftig nachgegeben habe, erklärte Weidmann. Daneben sorgten der Brexit und der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiterhin für große Unsicherheit.



Zuletzt hatte die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für für das laufende Jahr von 1,8 auf 1,0 Prozent gesenkt.