Die Bundesregierung warnt trotz der positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland vor Unwägbarkeiten für die Konjunktur.

Die weltweit erhöhte Unsicherheit beeinträchtige die Nachfrage nach deutschen Exporten sowie die heimische Investitionsneigung, erklärt das Wirtschaftsministerium in seinem aktuellen Monatsbericht. Vor allem in der Außenwirtschaft bleiben die Risiken demnach hoch. Als Gründe nennt das Ministerium den Handelsstreit mit den USA, die unklaren Bedingungen für den Brexit und neue Krisen wie den Lira-Verfall in der Türkei.



Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen. Auch das Wachstum in der Euro-Zone insgesamt hielt an - das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich um 0,4 Prozent zum Vorquartal.