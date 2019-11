Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, hat die Arbeit der Bundesregierung gegen Kritik verteidigt.

Die Große Koalition habe einiges auf den Weg gebracht, sagte der Ökonom dem ZDF. Versäumnisse sieht er allerdings beim Klimapaket und bei der Grundrente. Fratzscher forderte mehr Investitionen in den Bereichen Verkehr, Bildung und Digitalisierung. Jetzt sei der Zeitpunkt zu handeln, sagte er mit Blick auf die Halbzeitbilanz der Regierung, mit der sich das Kabinett in Berlin befasst. Der Deutsche Gewerkschaftsbund zeigte sich zufrieden mit der bisherigen Arbeit. Die Koalition könne eine ordentliche Bilanz vorlegen, vor allem im Bereich Arbeit und Soziales, sagte der DGB-Vorsitzende Hoffmann. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Arbeitgeberverbände, Kampeter, kritisierte, es sei tragisch, dass die Große Koalition ihre Mehrheit nicht für große Taten nutze. Am Mittag präsentiert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein Jahresgutachten. Die Experten rechnen nicht mit einer schnellen Erholung der Konjunktur. Einem Medienbericht zufolge hat die Deutsche Bahn in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn erzielt.