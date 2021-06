Die US-Notenbank Federal Reserve sieht die Konjunktur und den Arbeitsmarkt nach der Corona-Krise auf einem guten Weg.

Es gebe eine deutliche Wirtschaftserholung von den Folgen der Pandemie, sagte Notenbank-Chef Powell in vorab veröffentlichten Auszügen seiner Rede vor einem Kongressausschuss in Washington. Er wiederholte zudem seine Aussage, dass die gegenwärtige Teuerungsrate nur vorübergehend höher sein dürfte. Powell zeigte sich besorgt, dass negative Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt am stärksten den Niedriglohnsektor, aber auch Afroamerikaner und Hispanics treffen. Er rechne ingesamt jedoch mit der Schaffung weiterer Stellen.

