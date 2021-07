Die US-Wirtschaft wird in diesem Jahr nach Einschätzung des IWF um rund sieben Prozent wachsen und damit so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Um rund fünf Prozent dürfte die weltgrößte Volkswirtschaft dann im kommenden Jahr zulegen, teilte der Internationale Währungsfonds in Washington mit. Die neue Prognose des IWF basiert auf der Annahme, dass der Kongress die von US-Präsident Biden vorgeschlagenen Gesetze für Investitionen und Sozialleistungen billigt. Biden will in den kommenden acht Jahren rund zwei Billionen US-Dollar für die Erneuerung der Infrastruktur des Landes ausgeben. Der Plan - insbesondere die Finanzierung über Steuererhöhungen - stößt bei den Republikanern auf erheblichen Widerstand.

