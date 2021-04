Die fünf führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute stellen heute ihr gemeinsames Frühjahrsgutachten zur weiteren Entwicklung der Konjunktur vor.

Erwartet wird, dass sie wegen des anhaltenden Lockdowns in der Bundesrepublik eine weniger optmistische Prognose abgeben als noch im Oktober. Damals hatten die Ökonomen für 2021 noch mit einem Wachstum von 4,7 Prozent gerechnet. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose der Institute wird im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zweimal im Jahr erstellt, im Frühjahr sowie im Herbst.



Beteiligt sind neben den Leibniz-Instituten für Wirtschaftsforschung in Halle und Essen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Münchner Ifo-Institut und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

