Das Bundeswirtschaftsministerium hat vor möglichen Folgen für die Konjunktur durch das neue Coronavirus gewarnt.

Die außenwirtschaftlichen Risiken hätten sich durch dessen Ausbreitung erhöht, heißt es im jüngsten Monatsbericht. Die damit einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen auf China und seine Handelspartner seien gegenwärtig noch nicht abschätzbar (mehr dazu in unserem ausführlichen Artikel).



FDP-Fraktionsvize Theurer forderte Minister Altmaier auf, einen Krisengipfel einzuberufen. Die Auswirkungen des Coronavirus könnten schnell in die Milliarden gehen, sagte Theurer dem "Handelsblatt".



Derzeit befindet sich die Konjunktur in Deutschland in einer Flaute. Das Wachstum habe im vierten Quartal stagniert, teilte das Ministerium mit. Die exportorientierte Industrie stehe weiterhin unter Druck.