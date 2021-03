Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnet für dieses Jahr in Deutschland mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 3,1 Prozent.

Die sogenannten Wirtschaftsweisen änderten damit ihre Prognose vom Herbst, als die Ökonomen noch mit 3,7 Prozent Wachstum gerechnet hatten. Zur Begründung hieß es, die Corona-Pandemie habe Deutschland weiterhin fest im Griff, allerdings sei angesichts von Impfungen und möglichen Lockerungen mit einer Erholung zu rechnen. Das Ratsmitglied Wieland sagte, die wirtschaftliche Entwicklung werde derzeit von China, anderen asiatischen Ländern und den USA getragen, während Europa pausiere. Risiken sieht der Ökonom, wenn es in einer dritten Infektionswelle zu weitreichenden Schließungen in der Industrie käme. Weiland warb für ein schelleres Testen und Impfen. Auch solle die Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Digitalisierung verbessert werden. Für das kommende Jahr rechnet der Sachverständigenrat mit einem Plus von vier Prozent.

