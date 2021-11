Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen Medienberichten zufolge für das laufende Jahr nur noch mit einem Wachstum von 2,7 Prozent.

In ihrem letzten Gutachten vom März hatte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung noch ein Wachstum von 3,1 Prozent prognostiziert. Gründe für die nunmehr geringere Erwartung sind die Lieferengpässe sowie die stark gestiegenen Energiepreise. Für das kommende Jahr wird ein Wachstum von 4,6 statt 4,0 Prozent vorhergesagt. Das Gremium übergibt sein Gutachten am Mittwoch an die Bundesregierung.

