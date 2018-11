Nach dem Konjunktureinbruch im dritten Quartal plant Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Unternehmen und Arbeitnehmer zu entlasten.

Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", es müsse Klarheit geben beim schrittweisen Abbaus des Solidaritätszuschlags für alle. Zudem sollten die Steuern für Unternehmen gesenkt werden. Die Körperschaftssteuer sei in Deutschland inzwischen höher als in den USA, in Großbritannien und demnächst auch in Frankreich. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass die Sozialausgaben keinesfalls über 40 Prozent vom Bruttolohn stiegen, betonte Altmaier.