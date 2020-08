Mit rund 40 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket will der Bund knapp 170 Bahnhöfe in ganz Deutschland modernisieren und in Stand setzen lassen.

Das Geld soll vor allem kleinen Handwerksunternehmen zugute kommen, die mit der Renovierung der Stationen beauftragt würden, teilte Verkehrsminister Scheuer in Berlin mit. Der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Pofalla, sagte, mit den Bauarbeiten könne sofort begonnen werden. Demnach sollen an den Bahnhöfen komfortablere Wartebereiche, mehr barrierefreie Zugänge und neue Informationssysteme entstehen.