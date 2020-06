Eine allgemeine Auto-Kaufprämie wäre nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministers Altmaier wichtig gewesen.

So hätte man in einigen Bundesländern eine Schlüsselindustrie effektiver stärken können, sagte der CDU-Politiker im SWR. Trotzdem habe man aber ein gutes Konjunkturpaket. Jetzt wolle er kämpfen, dass auch in der Autoindustrie die Arbeitsplätze erhalten blieben, betonte Altmaier.



Ähnlich äußerte sich die SPD-Vorsitzende Esken. Für Kritik von Gewerkschaften habe sie zwar Verständnis, aber sie könne nicht nachvollziehen, wenn man sage, man hätte die Automobilbranche im Stich gelassen.



Die Große Koalition hatte sich vergangene Woche in ihrem 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket in der Corona-Krise auf eine stärkere Förderung von Elektroautos verständigt. Für Ende der Woche ist eine Kabinettssitzung zum Konjunkturpaket geplant, bei der es um die Verteilung des Geldes gehen soll.

