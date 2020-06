Unionsfraktionschef Brinkhaus hat sich für eine rasche Rückkehr zu einem ausgeglichenen Bundeshausalt ohne Neuverschuldung ausgesprochen.

Er wolle "so schnell wie möglich" wieder zur Schwarzen Null zurück, sagte Brinkhaus im ZDF. Man müsse in den Jahren 2021 und 2022 wieder zur alten Haushaltsführung zurückkehren. Das aber könne nur mit wirtschaftlichem Wachstum und gesicherten Arbeitsplätzen geschehen, betonte der CDU-Politiker. Dafür habe man das Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht. Die Große Koalition hatte sich am vergangenen Mittwoch auf ein Paket von insgesamt 130 Milliarden Euro verständigt, das negative Folgen der Wirtschaftskrise abfedern helfen soll.



Derweil verteidigte der SPD-Kovorsitzende Walter-Borjans im ARD-Fernsehen die Entscheidung, dass es für Autos mit Verbrennermotoren keine von allen Steuerzahlern finanzierte Kaufprämie geben wird. Die Branche könne den Abverkauf von auf Halde stehenden Fahrzeugen schließlich auch selbst über Rabatte fördern.

