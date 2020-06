Man soll nicht so viel an allem rumnörgeln, hat der Finanzminister heute gefordert. Mit so einer Haltung könne man kein Land regieren, hat er noch hinzugefügt. Und bezogen hat Olaf Scholz das auf die ersten zehn von insgesamt 57 Einzelmaßnahmen des Konjunkturpakets, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, damit sie noch am 1. Juli in Kraft treten können.

Mit ruhiger Hand durch die Krise - keine Selbstverständlichkeit

Viel zu nörgeln gibt es wirklich nicht. Egal ob bei der Eindämmung der Pandemie selbst oder beim Abfedern ihrer enormen wirtschaftlichen und sozialen Folgen: Diese Regierung führt das Land bislang mit ruhiger Hand durch die Krise. Der Blick über die Grenzen zeigt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch der jetzt auf den Weg gebrachte Mix aus kurzfristig wirkenden Impulsen, die die Verbraucher in Kauflaune versetzen sollen, aus neuerlichen Milliardenhilfen für Unternehmen, für die die Krise einfach noch nicht zu Ende ist und den mittelfristigen Anreizen etwa für mehr Investitionen ist in sich erst mal stimmig.

(AP)Darum geht es im Konjunkturpaket

In einer Sondersitzung des Kabinetts hat die Bundesregierung erste Teile des insgesamt 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Um das Vorhaben zum 1. Juli umsetzen zu können, ist ein Eilverfahren angesetzt.

Dabei wird garantiert nicht jeder von den 20 Milliarden Euro, die die Senkung der Mehrwertsteuer beispielsweise kostet, tatsächlich beim Verbraucher landen. Natürlich werden vor dem ersten Juli noch schnell einige Preise angehoben, teilweise sind sie auch schon gestiegen. Erst denken dann kaufen – an dieser Maxime festzuhalten empfiehlt sich auch in den kommenden vom Werberummel umtosten Monaten. Dem Staat ein Schnäppchen bei der Steuer zu schlagen heißt nicht, in jedem Fall auch wirklich ein Schnäppchen zu machen.

Konsumausgaben ohne Impfstoff nur ein Strohfeuer?

Aber auch die Regierung sollte sich nicht zu viel von ihren Milliardenprogrammen versprechen. Die Gefahr, dass Konsumausgaben lediglich vorgezogen werden und nur ein Strohfeuer entfachen, das dann schon Anfang kommenden Jahres wieder verlodert, ist real. Alle Milliardenprogramme, mit denen sich Deutschland ebenso wie andere Länder gegen Abschwung, Arbeits- und Hoffnungslosigkeit stemmen, sind letztlich nur eine Art von Symptombekämpfung. Gegen die tiefste Wirtschaftskrise seit dem Krieg, gegen die Verwerfungen, die wir im alltäglichen Umgang miteinander erst mal hinnehmen müssen, helfen nur zwei Mittel: Ein Impfstoff und ein Medikament, welche das Coronavirus, das ja bleiben wird, beherrschbar machen.

