Für viele Beobachter überraschend hat sich die Große Koalition gegen eine Kaufprämie für Diesel und Benziner entschieden. Die Bundesländer mit starker Autoindustrie - Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen - hatten sich bis zuletzt für deutliche Kaufanreize auch für Modelle ausgesprochen, die noch auf die herkömmliche Antriebstechnik setzen - vergeblich. Trotz der Entscheidung der Koalition kommt Kritik von Umweltorganisationen.

Zunächst die Fakten: Der Bund wird den Kauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren nun doch nicht bezuschussen. Stattdessen will er seinen Anteil an den bestehenden Elektro-Autos und Hybrid-Pkw verdoppeln: Damit zahlt der Bund beispielsweise für eine rein elektrisches Auto künftig 6000 Euro Zuschuss. Dazu käme der Zuschuss der Produzenten von 3000 Euro. Der Anschub soll bis Ende 2021 befristet werden und gilt für Autos bis Neupreis bis zu 40.000 Euro.

Lob von Grünen und Lobbycontrol

Grünen-Chefin Baerbock lobte die Entscheidung: So habe die Koalition von der "fatalen Abwrackprämie", einer Kaufprämie auch für Diesel und Benziner, Abstand genommen. "Diese Lernkurve ist anzuerkennen."



Die Organisation Lobbycontrol bezeichnete die Entscheidung als "großen Erfolg für alle, die in den letzten Wochen gegen die allzu engen Verflechtungen zwischen Autoindustrie und Bundesregierung protestiert haben." Gemeinsam habe man einen Durchmarsch der Autolobby verhindert. Die Umweltorganisation Greenpeace lobte, der Verbrennungsmotor sei der große Verlierer der Entscheidung. "Dem technologischen Auslaufmodell ist die politische Unterstützung abhanden gekommen", kommentierte deren Klimaexperte Tobias Austrup die Entscheidung.

BUND: "Kaufprämie für Verbrenner durch die Hintertür"

Kritik hingegen kam von der Umweltorganisation BUND, weil Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Technologie zusätzlich gefördert würden. Diese besitzen einen Verbrennungsmotor. Deshalb sei deren Förderung "eine Kaufprämie für Verbrenner durch die Hintertür", sagte der BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg. Wenn nicht mindestens 70 bis 80 Prozent der Strecke elektrisch gefahren würden, sei das Auto ein Verbrenner. Förderungen sollten dann erst nachträglich gewährt werden.



Die Nachfrage nach Autos soll laut Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder mit der gesenkten Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent angekurbelt werden. Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer meint aber, die Senkung "hätte schon kräftiger ausfallen können, um deutliche Kaufimpulse auszulösen".

Autohersteller zurückhaltend mit Äußerungen

Grundsätzlich haben sich die Autohersteller mit Reaktionen auf das Konjunkturpaket der Bundesregierung sehr zurückgehalten. Der Verband der Automobilindustrie äußerte sich in einer ersten Stellungnahme lediglich zur Absenkung der Mehrwertsteuer: Diese wollten die Unternehmen in voller Höhe an ihre Kunden weitergeben.



"Die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer ist eine wichtige Maßnahme, um die Nachfrage in Deutschland wieder in Schwung zu bringen", hieß es weiter. Um den Absatz moderner Fahrzeuge zu beschleunigen, prüften die Unternehmen, wie die Wirkung der abgesenkten Mehrwertsteuer weiter verstärkt werden könne.

Expertin: Profitieren werden Hersteller aus dem Ausland

Die Branchenexpertin Ellen Enkel von der Universität Duisburg-Essen betont, die Kaufprämie für Elektroautos nütze vor allem ausländischen Herstellern. Nur etwa ein Viertel der förderfähigen E-Autos seien deutsche Modelle. Zwei Drittel aller neuen Elektroautos würden zudem von Unternehmen gekauft, sagte Enkel. Somit profitierten auch die Bürger kaum von den Prämien, viele würden weiter Verbrenner fahren, sagte Enkel, die für eine Kaufprämie plädierte.



Die Koalitionsspitzen hatten das Konjunkturpaket am späten Mittwochabend verabschiedet. Darin enthalten ist auch eine Reform der Kfz-Steuer: Fahrzeuge mit hohem Verbrauch wie SUVs werden höher besteuert. Alle Besitzer von Autos mit einem Ausstoß von mehr als 95 Gramm CO2 sollen ab 2021 stufenweise mehr zahlen. Außerdem will der Bund mehr in die Infrastruktur der Elektromobilität investieren: Das Programm zum Aufbau von Ladesäulen, der Batteriezellfertigung und der Forschung um 2,5 Milliarden Euro ausgebaut werden. Alle Tankstellen sollen verpflichtet werden, auch Ladepunkte für E-Autos zur Verfügung zu stellen.