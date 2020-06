Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat das Konjunkturpaket gebilligt.

Mit den Maßnahmen sollen die Folgen der Corona-Krise bewältigt werden. Unter anderem ist vorgesehen, den Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16 Prozent befristet bis zum Jahresende zu senken und den ermäßigten Satz von sieben auf fünf Prozent zu reduzieren. Zudem soll es einen Kindergeld-Bonus in Höhe von 300 Euro geben. Die Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat waren notwendig, damit die Senkung des Mehrwertsteuersatzes zum 1. Juli in Kraft treten kann.



Im Bundestag war das Konjunkturpaket mit den Stimmen von Union und SPD verabschiedet worden; Grüne und Linke hatten sich enthalten, FDP und AfD dagegen votiert. In der Sondersitzung verteidigten Abgeordnete von Union und SPD die Maßnahmen gegen den Vorwurf der exzessiven Schuldenmacherei. Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Binding, sagte, es sei ein kluges Rücklagenmanagement, die Kosten für das Konjunkturpaket mit günstigen Krediten zu finanzieren, anstatt die Rücklagen des Bundes anzutasten.

Opposition nennt Steuersenkung weitgehend wirkungslos

Die Opposition kritisierte die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer als weitgehend wirkungslos. Sie bedeute für den Einzelhandel einen absurden bürokratischen Aufwand, zugleich spare ein durchschnittlicher Haushalt im Monat gerade einmal 30 Euro, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionschef Dürr. Vertreter von Linken und Grüne erklärten, sie gingen nicht davon aus, dass die Einsparungen tatsächlich beim Verbraucher ankämen. Auch die AfD bezweifelte wirtschaftliche Impulse.

