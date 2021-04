Bundeswirtschaftsminister Altmaier legt heute in Berlin die neue Konjunkturprognose der Regierung vor.

Dem Vernehmen nach wird in der Frühjahrsprojektion mit einem Wachstum von 3,5 Prozent gerechnet. Bisher war erwartet worden, dass das Bruttoinlandsprodukt 2021 um 3,0 Prozent zulegt. Dabei zeigt sich ein zweigeteiltes Bild in der deutschen Wirtschaft. Während Branchen wie die Gastronomie weiter von Schließungen belastet sind, ist die Lage in der Industrie vergleichsweise gut.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.