Die Bundesregierung hebt ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr leicht an. Wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte, wird mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 5,5 Prozent gerechnet.

Anfang September war noch ein Minus von 5,8 Prozent vorhergesagt worden.



Für das Jahr 2021 rechnet Minister Altmaier, CDU, mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4 Prozent, für das Jahr 2022 mit 2,5 Prozent. Das Vorkrisenniveau würde demnach frühestens zum Jahreswechsel 2021/2022 wieder erreicht werden.



Finanzminister Scholz, SPD, sagte, man stehe in diesem Jahr deutlich besser da als im Frühjahr befürchtet. Das gelte trotz der nun wieder notwendigen Kontaktbeschränkungen. Es zahle sich aus, dass Deutschland zeitig und kraftvoll reagiert habe.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 8,2 Prozent. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, dem Vierteljahr vor der Corona-Krise, lag das BIP jedoch um 4,2 Prozent niedriger.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.