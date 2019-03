Die deutsche Wirtschaft wird nach einer Prognose der sogenannten Wirtschaftsweisen im laufenden Jahr nur noch um 0,8 Prozent wachsen.

Im November hatten die Ökonomen in ihrem Gutachten für 2019 noch mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet. Die Hochkonjunktur sei vorerst vorüber, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Schmidt, in Berlin. Eine Rezession sei aber aktuell nicht zu erwarten.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte angesichts des sich verlangsamenden Wachstums den Bund zu Investitionen auf. Es brauche ein groß angelegtes Programm für Bildung, Infrastruktur und bezahlbaren Wohnraum, sagte DGB-Vorstandsmitglied Körzell. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Theurer, plädierte für eine Abschaffung des Soli, eine Unternehmenssteuerreform und den Abbau von Bürokratie.