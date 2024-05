Abgeschwächte Konjunkturprognosen werden erwartet. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Soeren Stache)

Die sogenannten Wirtschaftsweisen legen Daten für Deutschland vor. Gerechnet wird damit, dass die Erwartungen für dieses Jahr gesenkt werden. Die Europäische Kommission stellt ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor. Im Februar war die Behörde davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in der EU in diesem Jahr langsamer wachsen wird als erwartet. Für 2024 hatte sie ihre Schätzung das dritte Mal in Folge gesenkt.

